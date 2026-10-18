Amasra\'da bir günde 4 mevsim yaşandı, sıcaklık 11\'den 15 dereceye çıktı

Amasra'da bir günde 4 mevsim yaşandı, sıcaklık 11'den 15 dereceye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına öğle saatlerinde yerini güneşe bıraktı. Sabah 11 derece olan hava sıcaklığı öğlen 15 dereceye yükselerek 4 derece arttı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah soğuk hava ve fırtına öğle saatlerinden sonra güneş açarken sıcaklık 4 derece arttı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir günde adeta 4 mevsim yaşandı. Sabah saatlerinde sağanak yağışın ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu ilçede öğlen saatlerinde ise güneş açtı. Öğle saatlerinden itibaren ise hava sıcaklığı yükselerek, sabah 11 derece olan sıcaklık öğen 15 dereceye ulaştı.
Kaynak: İHA
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