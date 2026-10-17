Antalya\'da ani rüzgar Sosyete pazarında tenteleri devirdi, esnaf ürünleri topladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış, şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da öğle saatlerinde ani bastıran rüzgar nedeniyle 'Sosyete pazarı' olarak bilinen semt pazarında tenteler yerlere düştü, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Antalya'da öğle saatlerinde fırtına ve rüzgar etkili oldu. Aniden bastıran rüzgar nedeniyle açık alandaki semt pazarında tenteler havalanırken, tezgahlardaki eşyalar da etrafa savruldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan pazarcılar, ürünlerinin zarar görmemesi için tezgahlarını toplamaya çalıştı. Vatandaşlar ise rüzgar ve yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. O anları kaydeden bir esnaf, "Pazar komple yıkıldı, kimse kalmadı" diyerek yaşananları özetledi.

"Şemsiyeler uçmuştu"

Pazarcı Ahmet Çelik, fırtınanın aniden etkili olduğunu belirterek, "Rüzgar, fırtına geldi, şemsiye kalmadı. Şemsiyeler uçmuştu. Millet de aceleyle toplamaya başladı. Yapacak bir şey yok" dedi.

"Tüm çadırlar havalandı"

Pazarcı Mehmet Turan ise fırtınanın öğleden sonra etkisini artırdığını ifade ederek, "Öğlen iki buçuk, üçten sonra bayağı bir rüzgar başladı. Rüzgar başlayınca tüm çadırlar havalandı. Gördüğünüz gibi dağılmış durumda, biz de toparlıyoruz. Şu anda da yağmur yağıyor, eşyaları topluyoruz. Onun dışında fırtına geçti" diye konuştu.