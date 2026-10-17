Konyaaltı'nda fırtına dalgaları falezleri dövdü, bazı kişiler tehlikeye rağmen denize girdi - Son Dakika
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Konyaaltı'nda fırtına dalgaları falezleri dövdü, bazı kişiler tehlikeye rağmen denize girdi

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Antalya'da Meteoroloji'nin şiddetli rüzgar uyarısının ardından öğle saatlerinde etkili olan fırtına, Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalara yol açtı. Seyir terasına gelenler rüzgarda ayakta durmakta zorlanırken, kıyıdaki bazı vatandaş ve turistler dalgaların arasında yüzdü. Kentin bazı noktalarında devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan fırtına, dev dalgalar oluşturduğu dünyaca ünlü sahili beyaza bürüdü.

Seyir terasından bu anları kaydetmek isteyenler güçlükle ayakta dururken, sahile inen bazıları da tehlikeye aldırış etmeyip dalgalar arasında yüzdü. Fırtınadan dolayı bazı noktalarda ağaçlar araçların üzerine devrildi.

MANZARAYI KAÇIRMAK İSTEMEDİLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için saatteki hızı 80 km'ye ulaşan şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından öğle saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalgalar, dövdüğü falezleri ve dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini beyaza bürüdü. Bu eşsiz manzarayı kaçırmamak isteyenler varyant seyir terasına akın etti. Cep telefonuyla o anları görüntüleyenler, şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

DEV DALGALARIN ARASINDA KULAÇ ATTILAR

Sahil kısımdaki bazı vatandaş ve turistler tehlikeye aldırış etmeden dev dalgalar arasında denize girdi. Kimisi de, kıyıyı döven dalgalara ayaklarını soktu. Yine fırtına sebebiyle bisikletler ve tabelalar devrildi. Bazı noktalarda da ağaçlar kaldırım ve araç üzerlerine devrildi.

İlerleyen saatlerde yağışın da eşlik ettiği fırtınanın, gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA
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