Bartın Belediyesi personeline yangın söndürme eğitimi 60 personelle yapıldı

Bartın'da belediye personeline yangın söndürme tatbikatı yapıldı

Bartın'da itfaiye ekipleri tarafından Bartın Belediyesi personeline yönelik, yangınlara müdahale yöntemleri ve söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı konularında eğitim verildi. Uygulamalı eğitim çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatla personel yakılan ateşi söndürdü.

Yangınlara karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması amacıyla düzenlenen ve 60 personelin katıldığı eğitimle personelinin bilgi ve farkındalığının artırılması hedeflendi.