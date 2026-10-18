Bartın\'da sağanak ve rüzgar etkili, Valilik 15.00\'a kadar sel uyarısı yaptı

Bartın'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Rüzgarda park halinde bir motosiklet devrilirken, yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Bartın'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şiddetli yağış sebebiyle şehir merkezinde yollar gölete döndü. Kentteki mazgallar dolarken, rögarlardan su taştı. Kentte yağış ile birlikte şiddetli rüzgar da etkili oluyor. Dubaları, tabelaları deviren rüzgar, park halindeki bir motosiklet ile bisikleti de devirdi.

Valilik, saat 15.00'a kadar yağışların devam edeceğini ve vatandaşların sel, su baskını, heyelan, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.