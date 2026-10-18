Bartın'da sel ve fırtına 15 saatte merkez, Amasra ve Kurucaşile'de 27 ihbara yol açtı - Son Dakika
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Bartın'da sel ve fırtına 15 saatte merkez, Amasra ve Kurucaşile'de 27 ihbara yol açtı

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Bartın\'da sel ve fırtına 15 saatte merkez, Amasra ve Kurucaşile\'de 27 ihbara yol açtı
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Bartın'da 18 Ekim 2026'da 06.00'dan itibaren etkili olan yağış ve fırtına merkez, Amasra ve Kurucaşile'de yaka seli ile çatı hasarına yol açtı. Valilik son 15 saatte 14'ü sel, 12'si çatı hasarı olmak üzere 27 ihbar geldiğini, 176 araç ve 566 personelle çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bartın il genelinde etkisini sürdüren yağmur ve fırtına nedeniyle çok sayıda yaka seli meydana gelirken binaların çatıları hasar gördü.

Bartın'da sabah saat 06: 00 sıralarında başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle Bartın İl merkezi, Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde çok ayıda yaka seli meydana geldi. Seller nedeniyle yollar ve tarım arazileri su içerisinde kaldı. Saatte hızı 10 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle de bir çok binanın çatısı uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi. meteorolojinin turuncu kodla uyarısının ardından alarma geçen ekipler, anında olaylar müdahale etti.

Bartın Valiliği, son 15 saat içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkezden 13, Amasra ilçemizden 12 ve Kurucaşile ilçemizden 2 olmak üzere toplam 27 ihbar alınarak ilgili kurumlara yönlendirildiğini açıkladı. İhbarların 14'ü sel ve su baskını, 12'si ise çatı hasarı/uçması ihbarları olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ihbarlar doğrultusunda merkezden 13, Amasra ilçemizden 12 ve Kurucaşile ilçemizden 2 olmak üzere toplam 27 ihbar alınmış ve ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. İhbarların 14'ü sel ve su baskını, 12'si ise çatı hasarı/uçması ihbarlarından oluşmaktadır. Yağış ve fırtınaya karşı Valiliğimiz koordinesinde Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, ilçe ve belde belediyeleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları 156. Şube Şefliği, DSİ 233. Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, BEDAŞ İşletme Müdürlüğü, Bartın Türk Telekom Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumluluk alanları kapsamında toplam 176 araç, 566 personel, 10 gönüllü, 65 iş makinesi ve 13 motopomp ile çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın'da sel ve fırtına 15 saatte merkez, Amasra ve Kurucaşile'de 27 ihbara yol açtı - Son Dakika
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