Bitlis Adilcevaz\'da gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu

Bitlis Adilcevaz'da gökyüzünde beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçede renkli bir manzara oluşturdu. Kısa süreliğine görülen gökkuşağı, görenlerin ilgisini çekerek vatandaşların beğenisini kazandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde oluşan gökkuşağı, renkli görüntülere sahne oldu.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde beliren gökkuşağı, görenlerin ilgisini çekti. Gökyüzünde ortaya çıkan rengarenk manzara, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, vatandaşların beğenisini kazanırken gökkuşağı, Adilcevaz'ın doğal güzelliklerine de ayrı bir renk kattı.
Kısa süreliğine gökyüzünü süsleyen gökkuşağı, ilçede renkli anların yaşanmasına vesile oldu.
Kaynak: İHA
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