Bitlis'te aşırı yağış sonrası Vedat Demiröz Sokak'ta çökme oluştu, can kaybı yok - Son Dakika
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Bitlis'te aşırı yağış sonrası Vedat Demiröz Sokak'ta çökme oluştu, can kaybı yok

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Bitlis\'te aşırı yağış sonrası Vedat Demiröz Sokak\'ta çökme oluştu, can kaybı yok
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Bitlis'te aşırı yağışın etkisiyle Vedat Demiröz Sokak ve Parkı mevkisindeki yolda çökmeler meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekipleri iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı.

Bitlis'te etkili olan aşırı yağış nedeniyle yolda çökmeler meydana gelirken, olayın sabah erken saatlerinde olması muhtemel bir facianın önüne geçti

Edinilen bilgilere göre, aşırı yağışın etkisiyle Vedat Demiröz Sokak ve Parkı mevkiindeki yolda meydana gelen çökmeler çevrede endişeye neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bazı bölümlerinde hasar oluştu. Olayın ardından belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin, yolda meydana gelen çökmelerin giderilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde meydana gelen çökme sırasında yoldan herhangi bir vatandaşın geçmemesi muhtemel bir can kaybı veya yaralanmayı önleyen önemli bir şans olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te aşırı yağış sonrası Vedat Demiröz Sokak'ta çökme oluştu, can kaybı yok - Son Dakika
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