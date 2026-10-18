Bolu'da etkisini artıran sağanak bazı evleri su bastı, sokaklarda birikinti oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bolu'da etkisini artıran sağanak bazı evleri su bastı, sokaklarda birikinti oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da etkisini artıran sağanak bazı evleri su bastı, sokaklarda birikinti oluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da sabah başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı, kent genelinde bazı evleri su bastı ve cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken sürücüler birikintili yollarda kontrollü ilerledi.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli yağışın ardından bazı noktalarda su taşkınları yaşanırken, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bolu'da etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları meydana gelirken, bazı evleri de su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintilerinin bulunduğu yollarda kontrollü şekilde ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçaklarının altına sığınırken bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Sağanak yağışın kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal AfetGüncelYaşamÇevreBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan’ı korumak için her türlü adımı atacağız Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 8 yıl sonra yendi Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yendi! Sarı-lacivertliler 602 gün sonra maç kaybetti
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 02:35:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da etkisini artıran sağanak bazı evleri su bastı, sokaklarda birikinti oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei