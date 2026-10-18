Bolu\'da sağanak yaşamı aksattı, en fazla yağış 51,4 kilogramla Bolu Dağı\'nda ölçüldü

Bolu'da son 24 saatte etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış ölçüm verilerine göre en fazla yağış metrekareye 51,4 kilogram ile Bolu Dağı'nda kaydedildi.

Bolu genelinde dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, kent merkezi ile yüksek kesimlerde hayatı durma noktasına getirdi. 17 Ekim saat 09.00 ile 18 Ekim saat 09.00 arasında yapılan 24 saatlik ölçümlere göre, kentin dört bir yanında metrekareye onlarca kilogram yağış düştü. Açıklanan verilere göre, son 24 saatte kaydedilen yağış miktarları Bolu Dağı 51,4 mm, Bolu Merkez 49,2 mm, Göynük 43,0 mm, Yedigöller Milli Parkı 39,0 mm, Çele Orman Sahası 38,8 mm, Mudurnu 37,7 mm, Göynük Himmetoğlu Köyü 37,3 mm, Abant Gölü 35,7 mm ve Kartalkaya Kayak Merkezi 35,1 mm olarak ölçüldü.