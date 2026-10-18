Denizli Buldan\'da yol çalışmasında güvenlik eksikliği maddi hasarlı kazaya yol açtı

Denizli'nin Buldan ilçesinde sürdürülen yol yapım ve bakım çalışmaları sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması maddi hasarlı kazaya neden oldu.

Buldan Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Şehir gelişimine katkı sağlaması amacıyla başlatılan projelerde; uyarı levhaları, ışıklandırma ve güvenlik bariyerlerinin yetersiz kalması kazaya sebep oldu. Yol seviyesinin üzerinde kalan rögar kapağını fark etmeyen bir sürücünün aracı askıda kaldı.

Buldan Belediyesi'nin çalışmalarında can ve mal güvenliğinin ikinci plana atılmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, hizmetin güvenli bir şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu. Bir kaza ve telafisi olmayan üzücü bir durum yaşanmadan önce tedbir alınmasını isteyen ilçe sakinleri, belediye yetkililerinin çalışma sahalarına acilen gerekli uyarı işaretleri ile çevre düzenleme ekipmanlarını yerleştirmesini talep ediyor.