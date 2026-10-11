DKMP 15. Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş\'ta iki turaçın koşma anlarını paylaştı

DKMP 15. Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta iki turaçın koşma anlarını paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın doğal yaşam alanlarında iki turaçın birlikte koştuğu anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülerde bir müddet koşan turaçlar daha sonra gözden kayboldu.
Kahramanmaraş'ın doğal yaşam alanlarında iki turaç, koşarken görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, iki turaç kuşunun doğal ortamlarında birlikte koştuğu anlar yer aldı. Yaban hayatına ait görüntüler, doğanın sakin anlarını gözler önüne serdi. Bir müddet doğada koşan turaçlar daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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