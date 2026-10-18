Dörtyol\'da HATSU, orman kesimi ve selde zarar gören 500 metrelik su hattını yeniledi

Dörtyol'da HATSU, orman kesimi ve selde zarar gören 500 metrelik su hattını yenilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde HATSU, orman kesimi ve sel sonrası zarar gören 500 metrelik içme suyu hattını yeniledi. Karakese Mahallesi ile Yazı bölgesine su sağlayan hatta yapılan bakımla su kayıplarının azaltılması hedefleniyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, orman kesimi sırasında ve sel felaketi sonrasında zarar gören 500 metrelik içme suyu hattı yenilenerek su iletimindeki sorunlara müdahale edildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) ekipleri, Karakese Mahallesi ve Yazı bölgesine su sağlayan Gürlevik kaynağından gelen hat üzerinde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında hasar gören hattın 500 metrelik bölümü yenilenirken gerekli bakım ve onarım işlemleri de tamamlandı.
Yapılan çalışmalarla içme suyunun bölgeye daha sağlıklı şekilde ulaştırılması ve su kayıplarının azaltılması hedeflendi.
Kaynak: İHA
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