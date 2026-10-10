Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kaynaşlı'da 27 muhtara kokarca ilacı dağıttı - Son Dakika
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kaynaşlı'da 27 muhtara kokarca ilacı dağıttı

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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kaynaşlı\'da 27 muhtara kokarca ilacı dağıttı
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında 27 muhtara bitki koruma ürünü dağıtıldı. Dağıtım öncesi toplantıda zararlının biyolojisi, yayılışı, mücadele yöntemleri ve ilaçlamada dikkat edilecek teknik hususlar anlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Kaynaşlı'da 27 muhtara bitki koruma ürünü dağıtıldı. Programda zararlının yayılımı, mücadele yöntemleri ve ilaçlama sırasında dikkat edilmesi gereken teknik hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliğinin destekleriyle yürütülen "Kahverengi Kokarca ile Mücadele" çalışmaları kapsamında Kaynaşlı'da dağıtım ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Programa Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, ilçe ve şube müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

27 muhtara bitki koruma ürünü verildi

Program kapsamında ilçedeki 27 muhtara, kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılmak üzere bitki koruma ürünü dağıtıldı. Dağıtım öncesinde gerçekleştirilen toplantıda teknik personel tarafından kahverengi kokarcanın biyolojisi, yayılışı ve zararlıyla mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi. Biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal mücadele yöntemlerinin yanı sıra ilaçlama sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Muhtarlara ayrıca dağıtılan bitki koruma ürününün suyla karışım oranı, uygun uygulama zamanı ve şekli ile etkili mücadele için uygulanması gereken teknik esaslar aktarıldı. Başta fındık olmak üzere birçok tarımsal üründe ekonomik kayıplara neden olabilen kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmalarda "entegre mücadele" prensipleri esas alınıyor.

Farklı mücadele yöntemlerinin bir arada ve etkin şekilde uygulanmasıyla zararlı popülasyonunun ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması hedefleniyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kahverengi kokarcaya karşı il genelindeki çalışmaların üreticiler, muhtarlar ve yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kaynaşlı'da 27 muhtara kokarca ilacı dağıttı - Son Dakika
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