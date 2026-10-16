Erzincan Kemaliye\'de dolu ve sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, heyelan oluştu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, iş yerlerini su bastı.

İlçe genelinde etkisini gösteren yoğun yağışın ardından Bahçe Mahallesi başta olmak üzere köprü ve tünel güzergahlarında heyelanlar oluştu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerlerinde de su baskınları yaşanırken, ekipler bölgelerde çalışma başlattı.

Kemaliye Belediyesi ekiplerinin, heyelanların meydana geldiği güzergahlarda ve su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinde müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İlçe genelindeki olumsuzlukların giderilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ekiplerin koordineli şekilde sahada çalışmalarına devam ettiği belirtildi.