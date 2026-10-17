Eskişehir\'de çukurlu Seyitgazi-Kırka yolunda sürücüler müteahhite tepki gösterdi

Eskişehir'de çukurlu Seyitgazi-Kırka yolunda sürücüler müteahhite tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de çok sayıda çukur bulunan Seyitgazi-Kırka bağlantı yolu sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araç hasarı endişesiyle yolu yapan müteahhite tepki gösteren sürücüler, işçi servislerinin de kullandığı yolun onarılmasını bekliyor.
Eskişehir'de adeta köstebek yuvasına dönen Seyitgazi- Kırka bağlantı yolunun onarılması talep ediliyor.
Çok sayıda çukurun bulunduğu ve bozulmuş halde olan Seyitgazi-Kırka bağlantı yolu, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araçlarının hasar görmesinden endişe eden sürücüler, yolu yapan müteahhitte tepki gösterdi. Vatandaşlar, her gün çok sayıda işçi servisinin de kullandığı yolun onarılması için ilgililerin harekete geçmesini beklediklerini söyledi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?