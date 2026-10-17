İnegöl'de merkezde yağmur sürerken Kayapınar'da kar yağışı kışın habercisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İnegöl'de merkezde yağmur sürerken Kayapınar'da kar yağışı kışın habercisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl\'de merkezde yağmur sürerken Kayapınar\'da kar yağışı kışın habercisi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken kırsal Kayapınar Mahallesi'nde görülen kar, sonbaharın ortasında yüksek kesimlerde kışın habercisi oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

İnegöl şehir merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış kara dönüştü. İlçenin kırsal mahallelerinden Kayapınar'da kar yağışı etkili oldu.

Sonbaharın ortasında gelen kar yağışı, yüksek kesimlerde kışın habercisi oldu. Şehir merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, İnegöl'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerHava DurumuKayapınarGüncelİnegölBursaYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi Tam 40 araç Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araç
18:38
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür
18:04
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:36
Ayazağa’da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
16:29
Düğünde takı kavgası Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Düğünde takı kavgası! Gelin ve damadın ailesi birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 19:04:51. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de merkezde yağmur sürerken Kayapınar'da kar yağışı kışın habercisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei