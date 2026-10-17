İnegöl\'de merkezde yağmur sürerken Kayapınar\'da kar yağışı kışın habercisi oldu

İnegöl'de merkezde yağmur sürerken Kayapınar'da kar yağışı kışın habercisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Şehir merkezinde yağmur etkili olurken kırsal Kayapınar Mahallesi'nde görülen kar, sonbaharın ortasında yüksek kesimlerde kışın habercisi oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
İnegöl şehir merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış kara dönüştü. İlçenin kırsal mahallelerinden Kayapınar'da kar yağışı etkili oldu.
Sonbaharın ortasında gelen kar yağışı, yüksek kesimlerde kışın habercisi oldu. Şehir merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, İnegöl'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının görüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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