İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunu su bastı, yolcular ıslanmamak için ilerledi - Son Dakika
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İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunu su bastı, yolcular ıslanmamak için ilerledi

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İstanbul\'da Hacıosman metro istasyonunu su bastı, yolcular ıslanmamak için ilerledi
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Sağanak yağış İstanbul'da etkisini sürdürürken Hacıosman metro istasyonunu su bastı. Tavandan suların aktığını görenler şaşırdı; metroyu kullanmak isteyen yolcular ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçti.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı. Tavandan akan suları görenler şaşırdı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro durağını su bastı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.

Kaynak: İHA
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