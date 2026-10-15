İstanbul'da yağış 240 kilogramı aştı, 1985'ten bu yana en yükseklerden biri oldu - Son Dakika
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İstanbul'da yağış 240 kilogramı aştı, 1985'ten bu yana en yükseklerden biri oldu

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İstanbul\'da yağış 240 kilogramı aştı, 1985\'ten bu yana en yükseklerden biri oldu
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İstanbul'da Salı sabahından itibaren etkili sağanakta metrekareye 240 kilogramı aşan yağış ölçüldü; 1985'ten bu yana en yüksek değerlerden birine ulaşıldı. İBB 8 bin 392 personel ve 2 bin 246 araçla sahada çalışırken, 6 bin 937 ihbar alındı; metro ve metrobüs seferleri uzatıldı.

İstanbul'da son yılların en büyük yağışı etkili oldu. Kentin birçok noktasında metrekareye düşen yağış miktarı 240 kilogramı aşarken, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldı.

İstanbul genelinde Salı sabahından itibaren etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Son ölçümlere göre Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan'da 190.5 kilogram, Sarıyer'de ise 187.9 kilogram yağış düştü. Kentin genelinde yağış miktarının 100 ila 230 kilogram aralığına ulaştığı bildirildi.

8 bini aşkın personel sahada, ihbar yağdı

Afet dalgasına karşı harekete geçen İBB, kent genelinde 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle sahada teyakkuza geçti. Çalışmaları İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan koordine eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ekiplerin su tahliyesi, rögar taşmaları, dere taşmaları, yol çökmeleri ve ağaç devrilmelerine anında müdahale ettiğini belirtti. Saat 23.30 itibarıyla İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştığı, bu ihbarların 5 bin 711'inin İSKİ'ye yapıldığı öğrenildi.

Yoğun yağış nedeniyle dışarıda kalan ve olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar için İBB'ye ait tüm sosyal tesislerinde kalabilecek.

Metro ve metrobüs seferleri uzatıldı

Metro İstanbul bünyesindeki 10 metro hattı (M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9), 3 tramvay hattı (T1, T4, T5) ve 2 feniküler hattı (F1, F4) olmak üzere toplam 15 raylı sistem hattında seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Yoğunluğun ve mağduriyetin önlenmesi amacıyla metrobüs seferlerinin ise sabaha kadar kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Perşembe sabahına kadar kritik uyarı

İstanbul Valiliği ve AFAD ile tam koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarda riskli dere yatakları yakın takibe alındı. Yağışların Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde şiddetini sürdüreceği, perşembe sabahı saat 10.00'dan itibaren bazı bölgelere 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının ise saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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