Karadeniz Ereğli\'de aşırı yağış sonrası Sakin Dere Sokak\'ta perde duvar çöktü

Karadeniz Ereğli'de aşırı yağış sonrası Sakin Dere Sokak'ta perde duvar çöktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karadeniz Ereğli'de şiddetli yağışların etkisiyle Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak'ta bir perde duvar çöktü. Yaşanan çökme sonrası sokakta yaya geçişi ve ulaşım güçleşirken, bölge sakinleri evlerine girip çıkmakta zorlanıyor ve yetkililerden önlem bekliyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak'ta perde duvar çöktü. Çökme nedeniyle vatandaşlar yürümekte ve evlerine girmekte güçlük çekiyor.
Karadeniz Ereğli'de etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bağlık Mahallesi Sakin Dere Sokak'ta aşırı yağışların ardından perde duvarda çökme meydana geldi. Çöken duvar nedeniyle sokakta ulaşım ve yaya geçişi zorlaşırken, bölge sakinleri evlerine girip çıkmakta güçlük yaşamaya başladı. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yetkililerden yardım bekliyor.
Kaynak: İHA
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