Kastamonu İhsangazi\'de yüksek rakımlı köylerde kar yağışı Sülük köyünde görüntülendi

Kastamonu İhsangazi'de yüksek rakımlı köylerde kar yağışı Sülük köyünde görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köyleri beyaz örtüyle kapladı. Sülük köyündeki kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle İhsangazi ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerleri de beyaza büründü. Sülük köyünde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İHA
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