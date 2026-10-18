Kocaeli Valisi Aktaş ile Başkan Büyükakın, sağanak sonrası kriz merkezinde toplandı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Aktaş ile Başkan Büyükakın, sağanak sonrası kriz merkezinde toplandı

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Kocaeli Valisi Aktaş ile Başkan Büyükakın, sağanak sonrası kriz merkezinde toplandı
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sağanak sonrası Kartepe ve Kandıra'da inceleme yapıp kriz merkezinde toplandı. Toplantıda il genelindeki çalışmalar ve vatandaş güvenliği için atılan adımlar değerlendirildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte etkili olan sağanağın ardından yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere kriz merkezinde toplantı yaptı.

Gece boyunca devam eden sağanağın ardından Kartepe ve Kandıra ilçelerinde incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kriz Merkezi'nde bir araya geldi.

İl genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla atılan adımlar değerlendirildi. Koordinasyon gerektiren konularda ilgili kurumların yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Aktaş ve Büyükakın'ın yanı sıra İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı Kasım Eser, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan ile ilgili kurumların yöneticileri ve yetkilileri katıldı.

Kaynak: İHA
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