Küçükçekmece\'de taşan Nakkaş Deresi site otoparkını su altında bıraktı

İstanbul Küçükçekmece'de sağanak nedeniyle Nakkaş Deresi yer yer taştı. Derenin taşması sonucu su altında kalan sitenin bahçesi ve otoparkındaki sular, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, Küçükçekmece'deki Nakkaş Deresi yer yer taştı. Taşan dere nedeniyle İstasyon Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi ile bir sitenin otoparkı ve bahçesini su bastı. Sitenin otoparkı ve bahçesindeki sular, Küçükçekmece Belediyesi ekiplerince tahliye edildi. Otoparkta mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Küçükçekmece Belediyesi, etkili olan yağış sonrası ilçe genelinde oluşan olumsuz durumlara karşı çalışmalarını sürüyor.

Su baskını ile ilgili konuşan site yöneticisi Ayhan Çetin, "Geçmişte biz İSKİ'ye müracaat ettiğimizde İSKİ buradan iki tane baypas bacası açmıştı yağmur sularını engellemek için. Sonra bundan 2 ay kadar önce İSKİ gelip bu bacaları kapattı. Ben o zaman onlara 'Siz buranın sorunlarını biliyorsunuz. Kapattığınızda yine aynı sorunlar olacak' dedim. 'Yok. Sorun olursa biz hemen gelip müdahale edeceğiz'. Maalesef biz İSKİ'ye bir daha da ulaşamadık. Yağmurdan sonra burada bütün binaları su bastı. Rıfat Ilgaz Caddesi burası. Deredeki kapatılan bölge var. Orayı açtıkları zaman sorun komple giderilmiş olacak. Ama İSKİ'ye ulaşamıyoruz. Bir tek Küçükçekmece Belediyesi'nden Allah razı olsun, geldi burada bizim sorunlarımızla ilgilendi. Sabahtan bu yana hep burada bizimle ilgileniyorlar. Yolun bütün kapakları açık. Herhangi bir araç gelirse direkt düşebilir. Tehlikeli bir yer. Dere şu an taşkın" dedi.