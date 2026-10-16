Muğlalı kadınların safran projesi 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü\'nde ödül aldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak" projesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen programda başarılı uygulama örnekleri arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, kadınların tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmeyi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlayan projeler değerlendirildi. Program kapsamında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Muğlalı Kadınların Eli Safrana Bulanacak" projesi de başarılı uygulamalar arasında yer aldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen programda verilen ödül, Muğla'da kadın çiftçilerin emeğini ve tarımsal üretime yönelik çalışmaları ön plana çıkardı.

Kadın emeği safran üretimiyle değer kazanıyor

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, kadınların tarımsal üretimde daha etkin rol almasına ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik çalışmalar arasında yer aldı. Safran üretimini merkeze alan proje, kadın emeğinin tarımsal üretime kazandırılması ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Projenin ödüle layık görülmesi, Muğla'da kadın çiftçilerin üretime katkısının ve tarımsal alanda yürütülen çalışmaların takdir edilmesi olarak değerlendirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üretime katkı sağlayan ve tarıma değer katan tüm kadın çiftçiler tebrik edilerek, kadınların emeğiyle tarımın geleceğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.