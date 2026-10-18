Nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri Elazığ\'da yiyecek ararken görüntülendi

Nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri Elazığ'da yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri, yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Avlanması yasak olan keçilerin sürü halinde dolaştığını gören vatandaşlar kayıt aldı, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri yiyecek ararken görüntülendi.
Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesinde görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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