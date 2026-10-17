Rize Pazar\'da palamut kirliliği belediye ve kooperatifle temizlendi

Rize'nin Pazar ilçesinde aşırı avlanma sonrası denize dökülen ezilmiş palamutların yol açtığı kirlilik ve ağır koku, Pazar Belediyesi ile Kirazlık Balıkçı Barınakları Kooperatifi ekiplerinin ortak temizlik çalışmasıyla giderildi.

Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bolluğu sırasında, aşırı avlanma sonucu ezilip hasar gören balıkların bazı büyük tekneler tarafından denize dökülmesiyle kirlenen Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Balıkçı Limanı temizlendi. Dün kamuoyunda ve mahallede büyük tepkiye yol açan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Ağır kokunun mahalleyi sardığı ve deniz yüzeyinin ölü balıklarla kaplandığı limanda, Pazar Belediyesi temizlik işleri ekipleri ve Kirazlık Balıkçı Barınakları Kooperatifi üyelerinin koordinasyonunda yürütülen temizlik çalışması ile kıyıya vuran ve deniz yüzeyinde çürümeye başlayan yüzlerce palamut, ağlar, tırmıklar ve iş makineleri yardımıyla tek tek toplandı. Toplanan atık balıklar çevre sağlığına uygun şekilde bertaraf edilmek üzere kamyonlara yüklendi.