Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı

24.07.2026 11:52
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Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya çevresinde etkili olan olumsuz hava şartları, yüksek dalga ve ölümcül risk taşıyan rip akıntısı tehlikesi üzerine sahil ilçelerinde kırmızı alarm verildi. Sabah saatlerinde Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kaymakamlıklar tarafından peş peşe yasak kararları duyuruldu. Can güvenliğinin sağlanması gayesiyle sahillerde önlemler arttırıldı. Bölgede görev yapan sahil güvenlik, cankurtaran ve zabıta ekipleri sahil şeridindeki denetimlerini artırarak vatandaşları sudan çıkardı ve denize girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Kocaali, Sakarya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sakarya'da Denize Girişler Yasaklandı - Son Dakika

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