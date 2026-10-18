Şırnak Beytüşşebap'ta aşırı yağış sonrası kayalar yolu kapatınca araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Şırnak Beytüşşebap'ta aşırı yağış sonrası kayalar yolu kapatınca araçlar yolda kaldı

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Şırnak Beytüşşebap\'ta aşırı yağış sonrası kayalar yolu kapatınca araçlar yolda kaldı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışların ardından Taşarası köyü Komato bölgesinde yamaçtan kopan dev kayalar Şırnak-Beytüşşebap karayolunu ulaşıma kapattı. Güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu ve karayolları ekipleri kayaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, karayoluna kaya düşmesine neden oldu. Taşarası köyü Komato bölgesinde yamaçtan kopan dev kayaların yola düşmesi sonucu Şırnak-Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapanırken, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Şırnak'ta etkisini sürdüren aşırı yağışlar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünün Komato bölgesinde yağışların ardından yamaçtan kopan dev kayalar karayoluna savruldu. Kayaların yolu kapatması üzerine güzergahta ilerleyen araçlar yolda kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola düşen dev kayaların kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlattı. Kaya düşmesi nedeniyle bölgede trafik akışı dururken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak Beytüşşebap'ta aşırı yağış sonrası kayalar yolu kapatınca araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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