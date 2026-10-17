Sivrihisar\'da sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi, yağışlar bereket sayıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ve çevre ilçelerde etkili olan sağanak yağış ile yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sivrihisar ilçe merkezi, kırsal Dümrek Mahallesi ve çevresinde gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış ve sis, özellikle kara yolunda seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler yolda kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Sağanak yağış günlük yaşamı zorlaştırsa da kurak geçen dönemlerin ardından gelen yağmurlar, ilçe halkı ve çiftçiler tarafından bereket olarak değerlendirildi.