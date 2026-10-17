Van\'da son bir ayda 35 balıkçı teknesi denetlendi, 700 bin yavru sazan bırakıldı

Van'da su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla son bir ayda gerçekleştirilen denetimlerde 35 balıkçı teknesi, 23 amatör balıkçı, 17 alabalık yetiştiricilik tesisi ve 22 perakende satış noktası kontrol edildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve balıkçılık sektöründe mevzuata uygun faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 35 balıkçı teknesi, 23 amatör balıkçı, 13 farklı su kaynağı ve 4 karaya çıkış yeri denetlendi. Ekipler ayrıca yaklaşık 22 perakende satış noktası, 17 alabalık yetiştiricilik tesisi ve 8 yavru alabalık kuluçkahanesinde kontroller gerçekleştirdi.

Van Gölü, Erçek Gölü, baraj gölleri, göletler, çaylar ve derelerde yapılan denetimlerde inci kefali, sazan, siraz ve diğer balık türlerine yönelik avcılık faaliyetleri incelendi. Kontrollerde avlanma dönemleri, kullanılan av araçları, ağ göz açıklıkları ve yasal avlanma limitleri denetlenirken, balıkçılara su ürünleri mevzuatı ve yasak dönemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurallara aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenenler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanırken, mevzuat doğrultusunda su ürünleri ve av araçlarına el konulmasına yönelik işlemler de gerçekleştirildi.

Satış noktaları ve yetiştiricilik tesisleri denetlendi

Su ürünlerinin mevzuata uygun şekilde tüketiciye ulaştırılması amacıyla yapılan denetimlerde, perakende satış noktalarındaki ürünlerin satış şartları, asgari satış boyları ile gerekli belge ve kayıtlar kontrol edildi.

İl genelindeki 17 alabalık yetiştiricilik tesisi ve 8 yavru alabalık kuluçkahanesinde ise üretim süreçleri, yetiştiricilik şartları ve işletmelerin kayıtları incelendi. Denetimlerin yanı sıra üreticilere sürdürülebilir üretim ve mevzuat hükümleri hakkında bilgi verildi.

8 su kaynağına 700 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Van'daki 8 farklı su kaynağına toplam 700 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Çalışmayla balık popülasyonlarının desteklenmesi, iç su kaynaklarının verimliliğine katkı sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri avcılığı, yetiştiricilik, satış noktalarının denetimi ve balıklandırma faaliyetlerine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.