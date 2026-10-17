Van Muradiye'de 11 bin 379 metrekarelik alanda bungalov ve kafe projesi incelendi - Son Dakika
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Van Muradiye'de 11 bin 379 metrekarelik alanda bungalov ve kafe projesi incelendi

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Van Muradiye\'de 11 bin 379 metrekarelik alanda bungalov ve kafe projesi incelendi
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Van'ın Muradiye ilçesindeki Balık Bendi'nde 11 bin 379 metrekarelik alanda yapılacak bungalov ev, lokanta ve kafe projesi için Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu saha incelemesi yaptı. Projeyle ziyaretçi kullanımının geliştirilmesi ve inci kefali göçünün izlenebilmesi amaçlanıyor.

Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Balık Bendi'nde 11 bin 379 metrekarelik alanda yapılacak bungalov evler, lokanta ve kafe projesi için saha incelemesi gerçekleştirildi.

Muradiye ilçesindeki Balık Bendi mevkisinde uygulanması planlanan proje alanı, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu tarafından yerinde incelendi. Gerçekleştirilen saha ziyaretinde, 11 bin 379 metrekarelik alanda yapılması planlanan bungalov evler, lokanta, kafe ve peyzaj düzenlemelerine ilişkin proje detayları değerlendirildi. Kaymakam Türkmenoğlu ve beraberindekiler, yatırımın uygulama süreci ve proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Özellikle inci kefalinin üreme döneminde gerçekleştirdiği göçle dikkat çeken Muradiye Balık Bendi'nde hayata geçirilmesi planlanan projenin, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara balık göçünü izleyebilecekleri imkanlar sunması amaçlanıyor. Bungalov evler, yeme içme alanları ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin ziyaretçilere yönelik kullanımının geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van Muradiye'de 11 bin 379 metrekarelik alanda bungalov ve kafe projesi incelendi - Son Dakika
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