Van Muradiye\'de 11 bin 379 metrekarelik alanda bungalov ve kafe projesi incelendi

Van'ın Muradiye Kaymakamlığı tarafından Balık Bendi'nde 11 bin 379 metrekarelik alanda yapılacak bungalov evler, lokanta ve kafe projesi için saha incelemesi gerçekleştirildi.

Muradiye ilçesindeki Balık Bendi mevkisinde uygulanması planlanan proje alanı, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu tarafından yerinde incelendi. Gerçekleştirilen saha ziyaretinde, 11 bin 379 metrekarelik alanda yapılması planlanan bungalov evler, lokanta, kafe ve peyzaj düzenlemelerine ilişkin proje detayları değerlendirildi. Kaymakam Türkmenoğlu ve beraberindekiler, yatırımın uygulama süreci ve proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Özellikle inci kefalinin üreme döneminde gerçekleştirdiği göçle dikkat çeken Muradiye Balık Bendi'nde hayata geçirilmesi planlanan projenin, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara balık göçünü izleyebilecekleri imkanlar sunması amaçlanıyor. Bungalov evler, yeme içme alanları ve çevre düzenlemeleriyle bölgenin ziyaretçilere yönelik kullanımının geliştirilmesi hedefleniyor.