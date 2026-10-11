Van YYÜ'nün Göçmen Kuşlar Günü etkinliğinde tedavisi biten şahin doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Van YYÜ'nün Göçmen Kuşlar Günü etkinliğinde tedavisi biten şahin doğaya bırakıldı

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Van YYÜ\'nün Göçmen Kuşlar Günü etkinliğinde tedavisi biten şahin doğaya bırakıldı
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Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Van YYÜ Habitat Topluluğu, 11 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte tedavisi tamamlanan şahin doğaya bırakıldı, göçmen kuşların ve doğal yaşam alanlarının korunmasına dikkat çekildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Van YYÜ Habitat Topluluğu, '11 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü' dolayısıyla ortak bir farkındalık etkinliğine imza attı. Merkezde tedavisi ve rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlanan bir şahin, doğadaki özgür yuvasına kavuşturuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Van YYÜ Habitat Topluluğu tarafından 11 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında tedavisi tamamlanan bir şahin, yeniden doğal yaşamına kavuşması için doğaya bırakıldı. Van YYÜ Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Habitat Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, göçmen kuşların korunmasının ve doğal yaşam alanlarının önemine dikkat çekildi. Etkinlikte, merkezde tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan şahin, katılımcıların eşliğinde özgürlüğe kanat çırptı. Yeniden gökyüzüyle buluşan yırtıcı kuşun doğaya salınması, etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu. Van YYÜ Habitat Topluluğu üyeleri ise gençlerin doğa koruma çalışmalarına aktif katılımının önemine dikkat çekerek, bu tür farkındalık projelerinin artarak devam edeceğini belirtti. Etkinlik, doğa severlerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiğini söyledi. Yaban hayatla ilgilenen kurumlarla koordinasyon sağlayarak yaban hayatın bozulmadan devam etmesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bugün itibarıyla Van YYÜ Habitat Topluluğu'nun ve YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi, 'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' vesilesiyle veteriner fakültesi öğrencileri ve vatandaşlar tarafından göçmen kuşlar ile çevreye ve sulak alanlara ilgi çekmek için bir gün düzenledik. Bilindiği gibi Mayıs'ın ilk ikinci haftası ve Ekim ayının ikinci haftası 'Dünya Göçmen Kuşlar Günü' olarak kutlanmakta. Göçmen kuşlar günü kutlanmasının sebebi ülkemize mayısta gelmekte, ekimde de dönmekte. Şimdi Van Gölü havzasında bayrak türü olan allı turnalar dönüş hazırlığında. 'Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde bir şahini doğaya kazandırmak bizim için çok mutluluk vericidir. Merkezimiz bundan sonra da göç yorgunluğundan, çeşitli sebeplerden ile yararlanan veya doğaya tutunamayan kuşları tedavi edip tekrar doğasına kazandırmak için çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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