Zonguldak Çaycuma\'da başıboş hayvanlar 3 araçlı kazanın ardından yine tehlike saçıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolunda başıboş hayvanlar sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Karayolunun Nebioğlu güzergahındaki iki ayrı noktasında ve Perşembe Kavşağı'nda başıboş dolaşan hayvanlar, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olabilecek risk oluşturuyor. Aynı kara yolunda yaklaşık 3 ay önce başıboş hayvanlar nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşanmıştı. Aradan geçen zamana rağmen hayvanların yollarda dolaşmaya devam etmesi, kazalara ilişkin endişeleri artırıyor.

Sürücüler, can kaybı ve yaralanmalar yaşanmadan önce başıboş hayvanlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.