Zonguldak'ta turuncu kodlu uyarının ardından etkili olan yağış heyelanlara yol açtı - Son Dakika
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Zonguldak'ta turuncu kodlu uyarının ardından etkili olan yağış heyelanlara yol açtı

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Zonguldak\'ta turuncu kodlu uyarının ardından etkili olan yağış heyelanlara yol açtı
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Zonguldak'ta Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısının ardından sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde irili ufaklı heyelanlara yol açtı. Tıkanan mazgallar nedeniyle yollara su ve moloz taşarken Çaydamar Mahallesi'nde bir işyerini su bastı.

Zonguldak'ta Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarısının ardından sabaha karşı başlayan şiddetli yağış, kent genelinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Tıkanan mazgallar nedeniyle cadde ve sokaklara su ve moloz yığınları taşarken belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.

Zonguldak'ta sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli yağış, bazı bölgelerde toprak kaymalarına ve su birikintilerine yol açtı. Meteorolojinin turuncu kodlu uyarısının ardından başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini azalttı.

Kent genelinde meydana gelen irili ufaklı heyelanlar nedeniyle bazı yollara toprak ve moloz parçaları sürüklendi. Özellikle yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, mazgalların tıkanması sonucu yollara taştı. Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalarda iş makineleri ve küreklerle çalışma başlattı.

Yağışla birlikte Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükseldi. Bazı bölgelerde dağlardan gelen yağmur sularının taşıdığı toprak ve taş parçaları mazgalları tıkadı. Suların yola taşması üzerine belediye ekipleri kepçelerle biriken molozları temizleyerek suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Çaydamar Mahallesi'nde bir işyerini de su bastı.

Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın kaldırılması için de ekipler çalışma yaptı. Kent genelinden gelen heyelan ihbarları üzerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri ilgili bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri ise su birikintilerinin ve toprak yığınlarının oluştuğu noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA
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