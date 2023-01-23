Son Dakika Dolar Haberleri

- 13:26 Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 5.562,06 puana yükseldi.
- 10:42 Dolar 18,81 TL seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,8060 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 20,5010'dan, sterlin 23,3220'den satılıyor.
- 10:28 Brent petrolün varil fiyatı 87,60 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,60 dolardan işlem görüyor.
- 10:42 Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,8060 seviyelerinde işlem görüyor.
- 10:35 Euro 20,51 ile En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Euronun yükselişi durdurulamıyor. Geçen haftayı 20,32 seviyesinden kapatan euro, yeni haftanın ilk dakikalarında 20,45’ten işlem gördü. Euro kısa sürede 20,51'e çıktı. Böylece euro tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar kuru da dalgalı seyrini sürdürüyor. Dolar, haftaya 18,78 seviyesinden başladı.
- 10:28 Brent petrolün varil fiyatı 87,60 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,60 dolardan işlem görüyor.
- 08:58 Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 18,8040 liradan, euro ise 20,4820 liradan haftaya başladı.
- 21.01.2023 21 Oca 10:14 ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet azaldı.
- 21.01.2023 21 Oca 09:54 "Altın, borsanın tahtını sallıyor"
Araştırma Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan "Dolar endeksindeki zayıflık, fiziki talepte artış ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını destekleyen 3 unsur olarak öne çıkıyor.
- 20.01.2023 20 Oca 18:30 Bu hafta yatırım araçları performansı
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10,14, altının gram satış fiyatı yüzde 0,34, avro/TL yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı.
- 20.01.2023 20 Oca 18:24 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,97 puan artarak 5.490,34 puandan kapandı.
- 20.01.2023 20 Oca 17:47 Haftayı Dolar 18,80, Euro 20,32 Liradan Kapattı
Döviz kuru bu haftayı da dalgalı seyirle geçirdi. Dolar kuru haftayı 18,80 lira, euro da 20,32 lira seviyesinden kapattı.
- 20.01.2023 20 Oca 12:18 Mont tamirine talep arttı
Artan fiyatları sebebiyle deri mont talebi düşerken, vatandaşlar eski montlarını tamir ettirmeye başladı.
- 20.01.2023 20 Oca 10:30 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8000 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,7560 ve en yüksek 18,8060 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7905'ten tamamladı.
- 20.01.2023 20 Oca 10:30 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8000 seviyelerinde işlem görüyor.
- 20.01.2023 20 Oca 09:38 Brent petrolün varil fiyatı 86,44 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 86,44 dolardan işlem görüyor.
- 20.01.2023 20 Oca 08:58 Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 18,80 liradan, euro ise 20,3680 liradan güne başladı.
- 19.01.2023 19 Oca 18:27 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,20 puan artarak 5.422,37 puandan kapandı.
- 19.01.2023 19 Oca 14:52 Merkez Bankası rezervleri 127,3 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 862 milyon dolar artarak 127 milyar 272 milyon dolara yükseldi.
- 19.01.2023 19 Oca 14:38 TCMB'nin resmi rezerv varlıkları Aralık 2022'de 128,7 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldi.
- 19.01.2023 19 Oca 13:12 Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 5.440,64 puana yükseldi.
- 19.01.2023 19 Oca 12:57 Kuru incirin 2023 rotası Aydın'da belirlendi
Kuru incirin 2023 rotası Aydın'da belirlendi Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılı kuru incir ihracatı değerlendirilirken, kuru incirin 2023 rotası da belirlendi.
- 19.01.2023 19 Oca 12:18 Aksaray'dan ülke ekonomisine 2022'de 214 milyon dolarlık katkı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentin 2022'deki ihracatının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini belirterek 214 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiğini söyledi.
- 19.01.2023 19 Oca 11:04 Türkiye'den 130 ülkeye bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet ihraç edildi
Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri, 2022'de 130 ülkeye ihracat yaptı.
- 19.01.2023 19 Oca 10:28 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7980 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,7351 ve en yüksek 18,8204 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan tamamladı.
- 19.01.2023 19 Oca 10:28 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7980 seviyelerinde işlem görüyor.
- 19.01.2023 19 Oca 09:02 Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 18,7960 liradan, euro ise 20,2840 liradan güne başladı.
- 19.01.2023 19 Oca 08:48 Küresel piyasalar güçlenen resesyon beklentisi ile negatif seyrediyor
Küresel pay piyasalarında, resesyon beklentilerinin güçlenmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.
- 19.01.2023 19 Oca 07:50 Japonya 2022'de rekor seviyede ticaret açığı verdi
Japonya, zayıf Yen ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle 2022'de, şimdiye kadarki en büyük ticaret açığını verdi.
- 18.01.2023 18 Oca 18:52 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,14 puan artarak 5.384,17 puandan kapandı.