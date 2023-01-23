Son Dakika Dolar Haberleri

13:26 Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 5.562,06 puana yükseldi.

10:42 Dolar 18,81 TL seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,8060 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 20,5010'dan, sterlin 23,3220'den satılıyor.

10:35 Euro 20,51 ile En Yüksek Seviyesine Ulaştı Euronun yükselişi durdurulamıyor. Geçen haftayı 20,32 seviyesinden kapatan euro, yeni haftanın ilk dakikalarında 20,45’ten işlem gördü. Euro kısa sürede 20,51'e çıktı. Böylece euro tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar kuru da dalgalı seyrini sürdürüyor. Dolar, haftaya 18,78 seviyesinden başladı.

08:58 Serbest piyasada döviz fiyatları Dolar 18,8040 liradan, euro ise 20,4820 liradan haftaya başladı.

10:14 ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet azaldı.

09:54 "Altın, borsanın tahtını sallıyor" Araştırma Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan "Dolar endeksindeki zayıflık, fiziki talepte artış ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını destekleyen 3 unsur olarak öne çıkıyor.

18:30 Bu hafta yatırım araçları performansı Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10,14, altının gram satış fiyatı yüzde 0,34, avro/TL yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı.

18:24 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 67,97 puan artarak 5.490,34 puandan kapandı.

17:47 Haftayı Dolar 18,80, Euro 20,32 Liradan Kapattı Döviz kuru bu haftayı da dalgalı seyirle geçirdi. Dolar kuru haftayı 18,80 lira, euro da 20,32 lira seviyesinden kapattı.

12:18 Mont tamirine talep arttı Artan fiyatları sebebiyle deri mont talebi düşerken, vatandaşlar eski montlarını tamir ettirmeye başladı.

10:30 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,8000 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,7560 ve en yüksek 18,8060 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7905'ten tamamladı.

08:58 Serbest piyasada döviz fiyatları Dolar 18,80 liradan, euro ise 20,3680 liradan güne başladı.

18:27 Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 38,20 puan artarak 5.422,37 puandan kapandı.

14:52 Merkez Bankası rezervleri 127,3 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 862 milyon dolar artarak 127 milyar 272 milyon dolara yükseldi.

14:38 TCMB'nin resmi rezerv varlıkları Aralık 2022'de 128,7 milyar dolar oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldi.

13:12 Piyasalarda gün ortası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 5.440,64 puana yükseldi.

12:57 Kuru incirin 2023 rotası Aydın'da belirlendi Kuru incirin 2023 rotası Aydın'da belirlendi Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılı kuru incir ihracatı değerlendirilirken, kuru incirin 2023 rotası da belirlendi.

12:18 Aksaray'dan ülke ekonomisine 2022'de 214 milyon dolarlık katkı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kentin 2022'deki ihracatının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini belirterek 214 milyon dolar seviyesine kadar yükseldiğini söyledi.

10:28 Dolar/TL, 18,80 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7980 seviyelerinde işlem görüyor. Dün en düşük 18,7351 ve en yüksek 18,8204 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 18,8030'dan tamamladı.

09:02 Serbest piyasada döviz fiyatları Dolar 18,7960 liradan, euro ise 20,2840 liradan güne başladı.

08:48 Küresel piyasalar güçlenen resesyon beklentisi ile negatif seyrediyor Küresel pay piyasalarında, resesyon beklentilerinin güçlenmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

07:50 Japonya 2022'de rekor seviyede ticaret açığı verdi Japonya, zayıf Yen ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle 2022'de, şimdiye kadarki en büyük ticaret açığını verdi.