Zorlu Enerji, Electrip pay satışıyla yaklaşık 65 milyon dolar nakit girişi sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zorlu Enerji, Electrip pay satışıyla yaklaşık 65 milyon dolar nakit girişi sağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zorlu Enerji, Electrip pay satışıyla yaklaşık 65 milyon dolar nakit girişi sağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Enerji, Electrip Global’deki yüzde 41,28 payının satışını 147,6 milyon dolara tamamlayarak KIA’ya olan yaklaşık 83 milyon dolarlık borcunu kapattı ve yaklaşık 65 milyon dolar nakit girişi sağladı. Şirket, 2030 Vadeli Eurobond için yatırımcılarla görüşme başlattı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Electrip Global Limited'deki paylarının tamamının satışını tamamladığını ve 2030 Vadeli Eurobond tahvilleri konusunda yatırımcılarıyla görüşme süreci başlattığını duyurdu.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., mali yapısını güçlendirmek amacıyla attığı adımlara ilişkin bir güncelleme paylaşarak; bu kapsamda Electrip Global Limited'deki paylarının tamamının satışını tamamladığını ve 2030 Vadeli Eurobond tahvilleri konusunda yatırımcılarıyla görüşme süreci başlattığını duyurdu.

Finansal yönetim stratejisi

Şirket, finansal esnekliğini ve karlılığını artırmak amacıyla; 2022 yılından bu yana varlık portföyünün yeniden yapılandırılması, varlık satışları ve stratejik yatırımların önceliklendirilmesini içeren çeşitli tedbirler uyguluyor.

Bu dönemde zorunlu yatırım harcamalarını tam olarak finanse eden şirket, işletme faaliyetlerinden pozitif nakit akışı oluşturmaya devam ediyor. Bununla birlikte, mevcut finansal yükümlülüklerin vade yapısı açısından, nakit üretimi ile borç servis yükümlülükleri arasında daha sürdürülebilir bir denge oluşturulması hedefleniyor.

Electrip satışıyla borçluluk azaldı ve nakit kaynak girişi sağlandı

Bu kapsamda şirket, 22 Ekim 2026 itibarıyla Electrip Global Limited'de sahip olduğu yüzde 41,28 oranındaki paylarının satışını tamamladı.

2018 yılında Zorlu Enerji tarafından Türkiye'de kurulan ve 2022 yılında Kuwait Investment Authority (KIA) iştiraki Wren House ile kurulan stratejik ortaklık ardından uluslararası ölçekte büyümesini sürdüren Electrip Global, geçen sekiz yılda yüksek değer oluşturan bir yatırım olarak öne çıktı.

Toplam 147,6 milyon ABD doları değerindeki satış kapsamında, Kuveyt Yatırım Otoritesi KIA'ya olan yaklaşık 83 milyon ABD doları tutarındaki yükümlülük tamamen kapatıldı ve Şirket'e yaklaşık 65 milyon ABD doları tutarında nakit giriş sağlandı. Bu işlem sonucunda şirketin borçluluk seviyesinde önemli bir azalma gerçekleşti.

Elde edilen nakit kaynağın önümüzdeki dönemde şirketin değer artışına hizmet edecek alanlara yönlendirileceği ve varlık tabanı büyümesinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda üretim ve dağıtım yatırımları ile özellikle Şirket'in elektrik dağıtım lisansı kapsamında 2026-2027 döneminde gerçekleştirmesi gereken yükümlülükler öne çıkıyor.

Eurobond süreci

Şirket tarafından, 2030 Vadeli Eurobond kapsamında Ekim 2026 vadeli yaklaşık 60,5 milyon ABD doları tutarındaki kupon ödemesinin Eurobond sözleşmesindeki koşullara uygun olarak ertelenmesi ve bu süre zarfında borç servisinin nakit akışıyla daha uyumlu hale getirilmesini desteklemek üzere uzun vadeli bir çözüm için Eurobond yatırımcılarıyla kurduğu diyaloğu da sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Zorlu EnerjiEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Türkiye’de sadece iki yerde yetişiyor Kilosu tamı tamına 50 bin lira Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
15:30
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
15:21
Beşiktaş’a Avrupa dönüşü kötü haber Yıldız futbolcu haftalarca yok
Beşiktaş'a Avrupa dönüşü kötü haber! Yıldız futbolcu haftalarca yok
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:49:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Zorlu Enerji, Electrip pay satışıyla yaklaşık 65 milyon dolar nakit girişi sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei