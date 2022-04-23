Son Dakika Doodle Haberleri

- 23.04.2022 23 Nis 07:28 Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.
- 08.01.2022 08 Oca 21:19 Stephen Hawking Doodle Oldu
Google, ünlü bilim insanı Stephen Hawking'in doğum gününü kutladı.
- 13.12.2021 13 Ara 10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı!
Google'ın önemli günleri, bilim insanlarını ve tanınan kişileri andığı Doodle'ların en sonuncusu Remziye Hisar için hazırlandı. Remziye Hisar'ın, bu güne kadar dördü çeviri, beş ders kitabı yayımlamış; ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa'da yayınlandı.
- 24.11.2021 24 Kas 09:48 Google'dan Öğretmenler Günü kutlaması
Google, Öğretmenler Günü'nü öğretmen arı ve öğrenci arıların yer aldığı özel bir logo ile kutladı.
- 29.10.2021 29 Eki 10:43 Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla dört bir tarafta kutlanırken, Google arama motoru da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla özel bir logo hazırladı.