Son Dakika Doodle Haberleri

21:19 Stephen Hawking Doodle Oldu Google, ünlü bilim insanı Stephen Hawking'in doğum gününü kutladı.

10:20 Google, Türk bilim insanı Remziye Hisar için Doodle hazırladı! Google'ın önemli günleri, bilim insanlarını ve tanınan kişileri andığı Doodle'ların en sonuncusu Remziye Hisar için hazırlandı. Remziye Hisar'ın, bu güne kadar dördü çeviri, beş ders kitabı yayımlamış; ayrıca kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa'da yayınlandı.

09:48 Google'dan Öğretmenler Günü kutlaması Google, Öğretmenler Günü'nü öğretmen arı ve öğrenci arıların yer aldığı özel bir logo ile kutladı.