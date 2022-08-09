Kuroda Seiki Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika
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Soğuk Haber

Kuroda Seiki Doodle Ekranına Taşındı

Kuroda Seiki Doodle Ekranına Taşındı

Kuroda Seiki Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

09.08.2022 02:00  Güncelleme: 02:04
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Kuroda Seiki Doodle ekranına kapak oldu.

Kuroda Seiki

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Kuroda Seiki kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Kuroda Seiki gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

Kaynak: Google

Google, Doodle, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Kuroda Seiki Doodle Ekranına Taşındı - Son Dakika

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