15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti

26.07.2022 11:46

2015 yılında İngiltere'den kaçarak Suriye'de DEAŞ'a katılan Shamima Begum, ülkesine geri dönmek için yetkililerin yardımını bekliyor. Henüz 15 yaşındayken ülkesinden kaçan genç kız, "Çocuklara beni gösterip, 'Onun gibi olma' deyin" şeklinde konuştu.

Henüz 15 yaşındayken İngiltere'den Suriye'ye kaçan ve terör örgütü DEAŞ'a katılan Shamima Begum'a aradan geçen 7 yıllık sürede gördükleri ve yaşadıkları bir hayli ağır geldi.

ESİR KAMPINDA TUTULUYOR

Şimdilerde Suriye'nin kuzey doğusundaki Roj esir kampında 'radikallikten uzaklaştırılmış' diğer kadın mahkumlarla birlikte kalan Begum, artık İngiliz tarzı tişört, tozluk giyip güneş gözlüğü takıyor.

15 yaşındayken DEAŞ gelini olan genç kızdan ibretlik sözler: Çocuklara beni gösterin

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI

Vatandaşlıktan çıkarılan Begum, Birleşik Krallık hükümetine geri dönüşüne izin vermeleri için yalvarıyor. Yine de ömrünü Suriye'de tamamlama olasılığını kabulleniyor.

15 yaşındayken DEAŞ gelini olan genç kızdan ibretlik sözler: Çocuklara beni gösterin

"ÇOCUKLARA BENİ GÖSTERİN"

Genç kız, Suriye'nin kuzey doğusundaki Roj esir kampından gazetecilere verdiği röportajda "Olabildiğince İngiliz olmak istiyorum. Ergenlikte çok kibirli olabiliyorsunuz, bu yüzden bazen zor yoldan, yaşayarak öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Beni kötü örnek olarak gösterebilirsiniz. Çocukların aynı hataya düşmesini engelleyecekse elbette kötü örnek olarak gösterebilirsiniz beni. Çocuklara beni gösterip 'Onun gibi olma' deyin" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Dünya 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti - Son Dakika
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