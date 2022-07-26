15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti

Henüz 15 yaşındayken İngiltere'den Suriye'ye kaçan ve terör örgütü DEAŞ'a katılan Shamima Begum'a aradan geçen 7 yıllık sürede gördükleri ve yaşadıkları bir hayli ağır geldi.
Şimdilerde Suriye'nin kuzey doğusundaki Roj esir kampında 'radikallikten uzaklaştırılmış' diğer kadın mahkumlarla birlikte kalan Begum, artık İngiliz tarzı tişört, tozluk giyip güneş gözlüğü takıyor.
Vatandaşlıktan çıkarılan Begum, Birleşik Krallık hükümetine geri dönüşüne izin vermeleri için yalvarıyor. Yine de ömrünü Suriye'de tamamlama olasılığını kabulleniyor.
Genç kız, Suriye'nin kuzey doğusundaki Roj esir kampından gazetecilere verdiği röportajda "Olabildiğince İngiliz olmak istiyorum. Ergenlikte çok kibirli olabiliyorsunuz, bu yüzden bazen zor yoldan, yaşayarak öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Beni kötü örnek olarak gösterebilirsiniz. Çocukların aynı hataya düşmesini engelleyecekse elbette kötü örnek olarak gösterebilirsiniz beni. Çocuklara beni gösterip 'Onun gibi olma' deyin" ifadelerine yer verdi.
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