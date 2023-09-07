16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmen tutuklandı - Son Dakika

16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmen tutuklandı

Son Güncelleme: 07.09.2023 11:55

TikTok fenomeni Luke Rockwell, 16 yaşındaki bir hayranı ile cinsel ilişkiye girdiği ve bunu gizlice kaydettiği iddiasıyla Tayland'da tutuklandı. Rockwell, hayranına cinsel yolla bulaşan hastalıklar da geçirdi. Amerika kökenli olan Rockwell, Tayland'da bir Hristiyan kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu.

Tiktok fenomeni Luke Rockwell, 16 yaşındaki hayranı ile cinsel ilişkiye girip gizli videoya aldığı gerekçesi ile Taylan'da tutuklandı. Amerika kökenli olan Rockwell, Tayland'da bir Hristiyan kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu.

İLİŞKİYE AİT ANLARI KAYDA ALDI

Amerika asıllı olan Rockwell, Tayland'da bir Hristiyan kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu. Instagram üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki bir kız öğrenci ile defalarca ilişkiye girdi. İlişkiye ait anları gizli bir şekilde videoya aldı. Rockwelli ayrıca hayranına cinsel yolla bulaşan bir çok hastalık bulaştırdı.

16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmeni tutuklandı

HAYRANINA BİRÇOK HASTALIK BULAŞTIRDI

Hayranı ile ilk başlarda korumalı olarak ilişkiye giren Rockwell, daha sonra temiz olduğunu söyleyerek hayranını korumasız ilişkiye girmeyi ikna etti. 16 yaşındaki kız şiddetli ağrılar yaşamaya başlayınca annesine Rockwell, ile aralarında geçen her şeyianlattı.

16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmeni tutuklandı

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Annesinin polise haber vermesi üzerine Rockwell, kısa sürede gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Rockwell hakkında tutuklama kararı verildi. Fakat fenomen kefalet ile serbest bırakıldı. Kefalet ücreti hakkında açıklama yapılmadı.

16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmeni tutuklandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Tayland, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmen tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Paşinyan: Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır
13:14 Google Haritalar'da karısını başka bir adamla sarmaş dolaş gördü
13:05 Fenerbahçe'de tarihi gün için geri sayım başladı! İşte stadın oylamaya sunulacak yeni adı
12:39 Bir deri bir kemik kalan Dilan Tatlıses Dörter yatakta poz verdi, eşinden yorum gecikmedi: Sırrını açıkla
12:38 Sacha Boey'e ''Galatasaray soyunma odası Erdoğancı mı?'' diye soruldu! 1 saniye düşünmeden cevap verdi
12:37 Sağlık personelini bıçaklayan adam, ''Namus meselesi'' diye bağırdı! Anbean kamerada
12:30 Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş her şeyi ifşa etti
12:14 Türkücü Murat Kurşun, konser esnasında hayranı tarafından havuza atıldı
12:10 Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer savunmasını türküyle yaptı
12:05 Fenerbahçe, ezeli rakiplerine fark attı! Futbolcu satışında ilk 50'deki tek Türk takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 13:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: 16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmen tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement