16 yaşındaki hayranı ile ilişkiye giren Tiktok fenomeni öğretmen tutuklandı

Tiktok fenomeni Luke Rockwell, 16 yaşındaki hayranı ile cinsel ilişkiye girip gizli videoya aldığı gerekçesi ile Taylan'da tutuklandı. Amerika kökenli olan Rockwell, Tayland'da bir Hristiyan kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu.

İLİŞKİYE AİT ANLARI KAYDA ALDI

Amerika asıllı olan Rockwell, Tayland'da bir Hristiyan kolejinde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyordu. Instagram üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki bir kız öğrenci ile defalarca ilişkiye girdi. İlişkiye ait anları gizli bir şekilde videoya aldı. Rockwelli ayrıca hayranına cinsel yolla bulaşan bir çok hastalık bulaştırdı.

HAYRANINA BİRÇOK HASTALIK BULAŞTIRDI

Hayranı ile ilk başlarda korumalı olarak ilişkiye giren Rockwell, daha sonra temiz olduğunu söyleyerek hayranını korumasız ilişkiye girmeyi ikna etti. 16 yaşındaki kız şiddetli ağrılar yaşamaya başlayınca annesine Rockwell, ile aralarında geçen her şeyianlattı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Annesinin polise haber vermesi üzerine Rockwell, kısa sürede gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Rockwell hakkında tutuklama kararı verildi. Fakat fenomen kefalet ile serbest bırakıldı. Kefalet ücreti hakkında açıklama yapılmadı.