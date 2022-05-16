2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu - Son Dakika
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2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu

16.05.2022 01:04

Somali'nin Mogadişu kentinde gerçekleşen seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud, ülkede cumhurbaşkanlığına 2. kez seçildi.

Başkent Mogadişu'daki seçimin 3. turunda, mevcut cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski cumhurbaşkanlarından Hasan Şeyh Mahmud yarıştı.

OYLARIN 214'ÜNÜ ALDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, Mahmud, son turda oyların 214'ünü alırken, Fermacu 110 oyda kaldı. İkinci turda yarışan 4 isimden biri olan Puntland Eyaleti Başkanı Abdulkadir Dani, seçimden önce Mahmud'a desteğini açıkladı.

İKİNCİ KEZ SEÇİLEN İLK İSİM

Somali'de 2012-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevi yapan Mahmud, ülkede ikinci kez bu göreve gelen ilk isim oldu.
Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un, bugün yemin ederek görevine başlaması planlanıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya 2. kez seçildi! Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı, Hasan Şeyh Mahmud oldu - Son Dakika


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