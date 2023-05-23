2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Pekin Olimpiyatları'ndan alınan bir görüntü, internette sıkça tartışılan 'zaman yolcuları' konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bir TikTok kullanıcısının ortaya çıkarıp gündeme taşıdığı görüntülerdeki adamın kulağında beyaz, plastik bir cisim olduğu anlaşıldı fakat cismin sırrı henüz ortaya çıkarılamadı.

Sosyal medyada bir kısım kullanıcı bu cismin 'bluetooth'lu bir kulaklık olduğunu söylerken; bir kısmı adamın AirPods kullandığını iddia etti. Ancak Apple, AirPods ürününü 2016'da piyasaya sürdü.