2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

23.05.2023 22:49

Yıllar sonra ortaya çıkan 2008 Pekin Olimpiyatları'nda çekilen bir görüntü, sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. İnternet kullanıcılarının bir kısmı, açılış seremonisinden kesilen görüntüdeki adamın kulağında Apple AirPods olduğunu iddia etti. Ancak bu ürünün çıkış tarihi bahsi geçen olimpiyatlardan tam 8 yıl sonrasına denk geliyor.

Pekin Olimpiyatları'ndan alınan bir görüntü, internette sıkça tartışılan 'zaman yolcuları' konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Bir TikTok kullanıcısının ortaya çıkarıp gündeme taşıdığı görüntülerdeki adamın kulağında beyaz, plastik bir cisim olduğu anlaşıldı fakat cismin sırrı henüz ortaya çıkarılamadı.

Sosyal medyada bir kısım kullanıcı bu cismin 'bluetooth'lu bir kulaklık olduğunu söylerken; bir kısmı adamın AirPods kullandığını iddia etti. Ancak Apple, AirPods ürününü 2016'da piyasaya sürdü.

YORUMLAR
500

Apple, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla yüz yüze geldi
00:47 Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil belediye işçilerine çarptı: 4 ölü
00:47 Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil belediye işçilerine çarptı: 4 Ölü
00:44 İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla karşı karşıya
00:43 Kılıçdaroğlu, "YPG terör örgütü değildir" sözünü neden söylediği anlattı: Devlet o zaman terör örgütü olarak görmüyordu
00:11 Ronaldo'dan Müslümanların kalbini çalan hareket! Attığı gol sonrası secdeye gitti
00:04 Attığı gol sonrası secdeye giden Ronaldo, Müslümanların gönlünü fethetti
23:54 Ali Koç, Jesus'a rağmen o ismin bonservisini alıyor
23:53 Pazarda sohbet ettiği kadının ekonomi yorumu İmamoğlu'nu şaşırttı
23:47 Donald Trump yetişkin film yıldızına 'sus payı' davası kapsamında hakim karşısına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 01:34:08. #1.11#
SON DAKİKA: 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement