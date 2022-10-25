Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gözlemlendi. Tutulma, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasından seyredilebildi. Tutulmanın ülkelerdeki farklı açıları da ortaya inanılmaz manzaralar çıkardı.
Güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri de Arjantin'de oldu. Tutulmayı izlemek için sahile toplanan insanlar, tam tutulma anında hayatları boyunca unutamayacakları bir anı tanık ettiler. Tutulmanın gerçekleştiği o anlarda her yer karanlığa gönüldü. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Güneş tutulmasının izlendiği ülkemizde de harika görüntüler oluştu. Güneş'in yaklaşık yüzde 50'sinin Ay tarafından örtüldüğü ve yaklaşık 3 saat süren tutulma, Türkiye'de saat 12.36 ile 15.01 arasında izlendi. Kapadokya bölgesinde de yerli ve yabancı turistler parçalı güneş tutulmasını izlemeye çalıştı.
Son Dakika › Dünya › Herkes güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi! İşte hayatları boyunca unutamayacakları o görüntü - Son Dakika