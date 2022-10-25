Herkes güneş tutulmasını izlemek için bir araya geldi! İşte hayatları boyunca unutamayacakları o görüntü

Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması bugün gözlemlendi. Tutulma, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok noktasından seyredilebildi. Tutulmanın ülkelerdeki farklı açıları da ortaya inanılmaz manzaralar çıkardı.

ARJANTİN'DE ÇIPLAK GÖZLE SEYREDİLDİ

Güneş tutulmasının izlendiği yerlerden biri de Arjantin'de oldu. Tutulmayı izlemek için sahile toplanan insanlar, tam tutulma anında hayatları boyunca unutamayacakları bir anı tanık ettiler. Tutulmanın gerçekleştiği o anlarda her yer karanlığa gönüldü. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

YABANCI TURİSTLER, KAPADOKYA'DA İZLEDİ

Güneş tutulmasının izlendiği ülkemizde de harika görüntüler oluştu. Güneş'in yaklaşık yüzde 50'sinin Ay tarafından örtüldüğü ve yaklaşık 3 saat süren tutulma, Türkiye'de saat 12.36 ile 15.01 arasında izlendi. Kapadokya bölgesinde de yerli ve yabancı turistler parçalı güneş tutulmasını izlemeye çalıştı.