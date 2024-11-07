2024 En Sıcak Yıl Olacak

Dünya

2024'ün dünya tarihinin en sıcak yılı olması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki 'en sıcak yıl' olacağı belli oldu.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, 2024'ün 10 ayı için ortalama küresel sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,71 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Bu dönem için kayıtlardaki en yüksek değere karşılık gelen ölçüm, 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını kesinleştirdi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu, küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor" dedi.