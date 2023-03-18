2500 yıllık tabutun kapağı açıldı! Görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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2500 yıllık tabutun kapağı açıldı! Görenler gözlerine inanamadı

18.03.2023 12:46

Binlerce yıllık eserlerle tarihi aydınlatan Mısır'da, arkeologların 2500 yıl önce mühürlenmiş olduğu düşünülen eski bir tabutu açtığı görüntüler paylaşıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen tarihi tabutun açıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Büyük bir tarihe sahip olan Mısır'da, yüzyıllar boyu hüküm süren uygarlıklardan oldukça zengin bir miras kaldı. Günümüzde halen devam eden kazı çalışmalarında, sık sık tarihe yeniden tanıklık ediyoruz.

HEYECANLI KEŞİF

Son olarak Mısır'da arkeologlar, 2500 yıl önce mühürlenmiş eski bir tabutu açtı. Oldukça meraklı bir kalabalığın önünde açılan tabut, hem oradakilerin hem de videoyu izleyenlerin heyecanlanmasına neden oldu. Tabutun içerisinde yer alan mumya ve salondakilerin heyecanı anbean görüntülendi.

Arkeologların 2500 yıl önce mühürlenmiş eski bir tabutu açtığı anlar

ANTİK DÖNEME IŞIK TUTAN BÖLGE

Öte yandan Mısır'ın Giza kentinde yer alan yüzlerce yıllık tarihi Sakkara bölgesi, içinde barındırdığı yapılar, krallık mezarlıkları ve Zoser piramidi ile ülkenin antik dönemine ışık tutuyor. Mısır Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Giza kentinde bulunan tarihi Sakkara bölgesi, antik Mısır'a ait tarihi eserlerin büyük bir çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarları, tapınak ve küçük piramitlerin bulunduğu tarihi Sakkara bölgesi açık hava müzesi olarak kabul ediliyor.

KRAL MEZARLARI, TAPINAKLAR...

Ülkenin eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği, farklı asırlara dayanan krallık mezarlıkları, tapınak ve küçük piramitlerin bulunduğu Sakkara bölgesinde, M.Ö. 2700'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Zoser Piramidi de yer alıyor. İsmini M.Ö. 27'nci yüzyılda Mısır'da hüküm süren 3. Firavun hanedanlığına mensup Kral Zoser'den alan Zoser Piramidi, Mısır tarihinde taş bloklardan inşa edilen ilk ve en büyük taş yapı piramidi olarak biliniyor. Basamak piramidi olarak da adlandırılan Zoser Piramidi'nin yanı sıra bölgede, 5. ve 6. Firavun hanedanlığına mensup bazı kralların mezarları, tapınak ve kutsal hayvan mezarlığı da bulunuyor.

YENİ KEŞİFLER SÜRÜYOR

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, arkeolojik kazı çalışmalarının uzun zamandır sürdüğü tarihi Sakkara bölgesinde, M.Ö. 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 mumya ile 150 heykel bulunduğu belirtildi. Bulunan gömütlerin arkeolojik kazı çalışmalarının başladığı 2018'den bu yana Sakkara bölgesinde yapılan en büyük keşif olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca 250 ahşap yapımı renkli tabuttaki mumyaların iyi korunduğu kaydedildi.

"ÖLÜLER KİTABI"NIN PARÇASI OLDUĞU TAHMİN EDİLEN PAPİRÜS BULUNDU

Öte yandan 250 mumyanın bulunduğu mezarlardan birinde "Ölüler Kitabı"ndan bazı bölümler içerdiği tahmin edilen bir de papirüs keşfedildi. Mısır Turizm Bakanlığı'na bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, bulunan papirüsün gerekli araştırmaların yapılması için Kahire Müzesi'ndeki laboratuvara gönderildiğini aktardı. M.Ö. 1550 ile M.Ö. 50 yılları arasında ölülere yol gösterdiğine inanılan dini ibareler içeren "Ölüler Kitabı", antik Mısır'da cenaze törenlerinde kullanılan dini bir kitap olarak biliniyor.

UNESCO'DA DA TESCİLLİ

Antik Mısır'ın firavun hanedanlıkları, eski Yunan ve Roma imparatorluğu döneminden de kalan eserlere ev sahipliği yapan ve açık hava müzesi olarak kabul edilen Sakkara bölgesi, 1979 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor.

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SON DAKİKA: 2500 yıllık tabutun kapağı açıldı! Görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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