41'inci Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali, Çin'in Harbin kentinde başladı.
41'inci Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali, bugün Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde başladı.
'Buz şehri' olarak tanınan Harbin kentindeki ünlü turistik bölge Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda düzenlenen festival, her yıl dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekiyor.
Son Dakika › Dünya › 41. Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali Başladı - Son Dakika
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