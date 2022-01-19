Üye Girişi
67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü - Son Dakika

67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü

19.01.2022 21:00

67 yıl önce, banyo yapmanın kötü şans getireceğine inanması nedeniyle bir daha suya dokunmayan 87 yaşındaki İranlı Amou Jaji isimli adam, doktor muayenesinden geçti. Doktorlar, adamın sağlıklı ve bağışıklık sisteminin son derece güçlü olduğunu görmelerinin ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İran'da yaşayan 87 yaşındaki İranlı Amou Hadji isimli adam, bundan tam 67 yıl önce banyo yapmanın uğursuz olduğunu düşünerek banyo yapmayı bıraktı. O gün bugünden beri bir daha suya dokunmayan Hadji, araçların çarptığı hayvanları yiyerek ve yol kenarlarındaki su birikintilerini içerek hayatta kaldı.

KÖYLÜLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaşlı adamın bu durumu, artık köylülerin de dikkatini çekmeye başlamıştı. Köylüler, yol kenarından aldıkları adam için bir kulübe inşa etti. Ardından da doktorlara haber verildi.

DOKTORLAR HAYRETE DÜŞTÜ

Doktorlar, 67 yıldır banyo yapmayan yaşlı adamı muayene ettiklerinde gördüklerine inanamadı. Çünkü Amou Hadji isimli adam, tamamen sağlıklı çıktı. Ayrıca Hadji'nin bağışıklık sistemi de normal bir insandan bile daha güçlüydü. Doktorlar, adamın bağışıklık sisteminin bu kadar diri kalmasını, vücudundaki parazitlere bağladı.

"TAŞ ATMALARI BENİ ÜZÜYOR"

Hadji'yi muayene eden doktor Prof. Dr. Gholamreza Molavi, karşılaştıkları durum karşısında şaşkın olduklarını ancak raporlarda bir hata olmayacağını dile getirdi. Amou Hadji ise yaptığı açıklamada, "Köylülerin bana gösterdiği saygıdan dolayı memnunum ancak yolda beni gördüklerinde deli sanarak taş atanlar beni çok üzüyor" dedi.

67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü
YORUMLAR
500

İran, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü - Son Dakika Dünya


Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok         
23:48
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
23:47 Yırtıcı yaratık görenleri korkuttu! Türünün ne olduğunu bilen yok
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm için gerekli hazırlıkları yapıyoruz
23:18 İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
22:33 Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi
22:18 Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti
22:06 Ekrem İmamoğlu'na "tiyatro" çıkışında bulunan Fırat Tanış'a Şahan Gökbakar'dan yanıt
22:03 Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 00:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: 67 yıldır banyo yapmayan adamı muayene eden doktorlar, çıkan sonuçla hayrete düştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement