AABK'dan Suriye'deki Aleviler için dünya liderlerine acil çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

AABK'dan Suriye'deki Aleviler için dünya liderlerine acil çağrı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AABK\'dan Suriye\'deki Aleviler için dünya liderlerine acil çağrı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Suriye'deki Aleviler ve dini azınlıkların korunması için 100 dünya liderine acil çağrı mektubu gönderdi. BM denetiminde koruma mekanizması ve ayrımcılığın sona erdirilmesi istendi.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Yol ve İnanç Kurulu Başkanı Ecevit Emre, Suriye'deki Alevilerin ve diğer dini azınlıkların korunması için 100 dünya liderine acil çağrı mektubu gönderildiğini açıkladı. Mektupta, uluslararası koruma mekanizmasının devreye alınması ve mezhepsel ayrımcılığın sona erdirilmesi istendi.

AABK Yol ve İnanç Kurulu Başkanı Ecevit Emre, Suriye'deki Alevilerin ve diğer dini azınlıkların can güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık yedi aydır sürdürdükleri diplomatik girişimler kapsamında hazırlanan mektubun dünya liderlerine ulaştırıldığını açıkladı.

Emre, mektubun ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dünya liderine gönderildiğini belirtti.

Emre ayrıca, diplomatik çalışmalar çerçevesinde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği I. Bartholomeos, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun yıllar kişisel pastörlüğünü yapan Beyaz Saray İnanç Ofisi Direktörü Paula White ve Uluslararası İnsan Hakları Derneği (ISHR) Başkanı Prof. Dr. Thomas Schirrmacher ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi.

Mektupta, Suriye'deki Alevilerin geçmiş rejimin eylemlerinden dolayı topluca sorumlu tutulmaması ve kolektif cezalandırmaya son verilmesi istendi. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde, dini azınlıkların yaşadığı bölgelerde gözlem ve koruma mekanizması kurulması çağrısı yapıldı.

İnanç özgürlüğünün güvence altına alınmasının da talep edildiği mektupta, Alevilerin kutsal mekanlarına, ziyaretgahlara, kiliselere ve Dürzi topluluğuna ait dini mekanlara yönelik saldırıların durdurulması istendi. Kaçırıldığı veya cinsel şiddete maruz kaldığı bildirilen Alevi kadın ve çocukların akıbetinin araştırılması için de acil bir komisyon kurulması çağrısında bulunuldu.

Emre, diplomatik girişime Suriye ve diaspora Alevi toplumunun ruhani lideri Şeyh Gazali ile Uluslararası İnsan Hakları Derneği (ISHR) Başkanı Prof. Dr. Thomas Schirrmacher'in de katkı sunduğunu aktardı.

Şeyh Gazali'nin Alevi toplumunun tarihsel ve dini kimliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını belirten Emre, geçmiş rejimin suçlarının Suriye'deki Alevilere yüklenmesine ve toplumun topluca cezalandırılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Alevilerin tarih boyunca katliam ve zulümlere maruz kaldığını belirten Emre, buna rağmen mazlumların yanında durmaya devam ettiklerini söyleyen Emre, "Suriye'deki canlarımızın sahipsiz olmadığını dünyaya en gür sesimizle haykırdık" dedi.

Diplomatik girişimlerin süreceğini vurgulayan Emre, Suriye'deki Alevilerin ve diğer dini azınlıkların haklarının korunması için çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıDış PolitikaSuriyeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
19:46
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP’den istifa etti
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
19:35
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 7 tutuklama
19:07
Eşref Saral’a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
Eşref Saral'a silahlı saldırıyı üstlendi: Ailemizin itibarını korumak için müdahale ettim
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 20:13:45. #.0.3#
SON DAKİKA: AABK'dan Suriye'deki Aleviler için dünya liderlerine acil çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei