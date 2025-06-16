AB\'den Rusya\'ya Yaptırım Uzatması

AB, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle uyguladığı yaptırımların süresini uzattı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhakı nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin 23 Haziran 2026'ya kadar uzatılması kararı alındığını duyurdu.
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