AB\'den Trump\'a Kutlama Mesajı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yemin ederek resmen ABD'nin 47'nci başkanı olan Donald Trump'ı kutladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Donald Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47'nci başkanı olmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kallas, Trump'ı görevdeki ikinci dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek, "Transatlantik bağ, Atlantik'in her iki yakasına da refah ve güç getirdi. Birlikte, küresel zorluklarla başa çıkmak için daha güçlü ve daha güvenliyiz. Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.